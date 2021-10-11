Страдающих ожирением россиян подсчитали

Диагнозы «ожирение» и «избыточная масса тела» можно поставить каждой второй женщине и каждому третьему мужчине в России. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталия Мазурина.

Она пояснила, что в основном речь идет о людях трудоспособного возраста.

«В России достаточно высок процент людей репродуктивного возраста, людей трудоспособного возраста, которые страдают ожирением и избыточной массой тела. Каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают ожирением», — заявила Мазурина.

Эксперт отметила, что избыточная масса тела также есть у каждого пятого ребенка. Такие данные показало исследование Института детской эндокринологии.

Наталия Мазурина отметила, что несмотря на значительное число людей с лишним весом, Россия пока не входит в топ-семь стран по частоте этой проблемы. Но оставлять ее без внимания нельзя. Врач напомнила, что лишний вес увеличивает риски возникновения сахарного диабета, рака, остеоартроза, желчнокаменной болезни и приводит к проблемам с сердцем и сосудами.