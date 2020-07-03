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    03 июля 2020, 20:23

    Стоматологи рассказали о вреде обычного хлеба для зубов

    Артур Блянихов

    Стоматологи предупредили, что для зубной эмали гораздо вреднее несладкий хлеб, нежели шоколад и прочие сладости. С выводами специалистов ознакомилась «Свободная пресса».

    По данным издания, этот парадокс объясняется тем, что в большей части сладостей содержится форма моносахарида, легкорастворимая слюной. Благодаря ей снижается негативный эффект сахара на состояние зубной эмали.

    Что касается хлеба, в то нем в форме полисахаридов есть крахмалистые соединения. Под воздействием слюны они растворяются медленно и, таким образом, влияют на ускорение разрушения зубов.