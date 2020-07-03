Стоматологи рассказали о вреде обычного хлеба для зубов

По данным издания, этот парадокс объясняется тем, что в большей части сладостей содержится форма моносахарида, легкорастворимая слюной. Благодаря ей снижается негативный эффект сахара на состояние зубной эмали.

Что касается хлеба, в то нем в форме полисахаридов есть крахмалистые соединения. Под воздействием слюны они растворяются медленно и, таким образом, влияют на ускорение разрушения зубов.