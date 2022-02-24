Стоматологи рассказали, к чему может привести неправильная чистка зубов

Неправильная техника чистки зубов и недостаточно качественная чистка могут привести к серьезным последствиям, вплоть до выпадения зубов. Об этом Ura.ru рассказали стоматолог Дмитрий Богуславский и ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

«Если человек чистит зубы неправильно, не счищает налет и остаются остатки пищи, то это может привести к кариесу, болезням пародонта, это пародонтит. Также, если сама техники чистки неправильная, то это может привести к повреждениям десны, к рецессиям десны, когда десна опускается», — рассказал Богуславский.

Мария Балакирева добавила, что при неправильной чистке зубов происходит оголение коронковой части зуба. Чтобы сохранить здоровье зубов, нужно регулярно посещать стоматолога.

«Надо где-то раз в полгода проходить профгигиену у стоматолога, делать ультразвуковую чистку зубов, снимать налет, зубной камень. После этого улучшается состояние полости рта. Если этого не делать, то накопление зубного налета и зубного камня приводят к резорбции костной ткани, то есть, кость рассасывается. И это провоцирует подвижность зубов», — пояснила специалист.

Врачи напомнили, что зубную щетку следует менять не реже, чем раз в три месяца.