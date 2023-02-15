Здоровье 15 февраля 2023, 10:20 Стоматологи пожаловались на нехватку импортной анестезии, цемента и расходников РБК: в России началась нехватка «Убистезина», боров, фрез, кап и цемента для стоматологии Unsplash

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В России началась нехватка американского препарата «Убистезин» и некоторых расходных материалов для стоматологических услуг. Представители клиник рассказали РБК, что отечественные аналоги не во всех случаях смогли заменить импортные поставки.

Компания — производитель «Убистезина» весной 2022 года объявила об уходе из России. Этот препарат на основе артикаина использовали для обезболивания. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов подсчитал, что по итогам года в Россию завезли 93,9 тысячи упаковок, то есть на 70% меньше.

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Президент Всемирной федерации анестезиологических сообществ в стоматологии (IFDAS) Наталия Анисимова признала, что «Убистезин» входил в тройку лидеров на российском рынке, а его отечественный аналог под названием «Артикаин-Бинергия» отличается условиями производства и составом. Основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян назвала его недостаток — для того же эффекта приходится вкалывать по три-четыре ампулы вместо одной. Но в Первой семейной клинике Петербурга заявили, что основными характеристиками российский анестетик не отличается от американского.

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Стоматологи также пожаловались на нехватку шлифовальных дисков от 3М, цемента «Витремер», спреев, запчастей для наконечников, порошка для гигиены и установок немецкой компании KaVo, кап Invisalign, боров и фрез. Поставки если и производят, то, по словам участников отрасли, с задержками и при полной предоплате.

В целом санкции не обрушили российскую экономику, заявило французское издание Le Monde. Прогноз МВФ показал, что надежды Запада на рецессию не оправдали себя, а в следующем году российские показатели превысят европейские.