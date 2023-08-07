Здоровье 07 августа 2023, 11:51 Стоматолог Золотницкий связал развитие болезней сердца с воспалениями в полости рта

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Воспалительные процессы в полости рта повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал главный внештатный специалист по стоматологии Депздрава Москвы Игорь Золотницкий в беседе сLenta.ru.

По словам специалиста, болезни зубов становятся причиной возникновения бактериальной инфекции в кровотоке, что негативно влияет на работу сердечных клапанов. Пациенты с налетом на зубах чаще других имеют бляшки на стенках сосудов.

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Для профилактики опасных заболеваний врач посоветовал посещать кабинет стоматолога раз в полгода.