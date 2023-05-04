04 мая 2023, 16:17
Стоматолог Жучковская: замена пломбы на новую необходима для профилактики деформаций
Многих посетителей стоматологического кабинета может удивить предложение врача заменить существующую пломбу на новую. О том, в каком случае необходимы такие процедуры, рассказала стоматолог Юлия Жучковская в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, пломбировочный материал со временем может разрушаться и изнашиваться. В таких случаях в трещинах пломбы образуются микробы, что приводит к появлению вторичного кариеса.
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Как сообщил «Петербургский дневник», также необходимо обратиться к врачу при сколах пломбы и ее изменении в цвете.
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