Здоровье 04 мая 2023, 16:17 Стоматолог Жучковская: замена пломбы на новую необходима для профилактики деформаций

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Многих посетителей стоматологического кабинета может удивить предложение врача заменить существующую пломбу на новую. О том, в каком случае необходимы такие процедуры, рассказала стоматолог Юлия Жучковская в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, пломбировочный материал со временем может разрушаться и изнашиваться. В таких случаях в трещинах пломбы образуются микробы, что приводит к появлению вторичного кариеса.

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Как сообщил «Петербургский дневник», также необходимо обратиться к врачу при сколах пломбы и ее изменении в цвете.