04 мая 2023, 16:17
Стоматолог Жучковская: сохранить молочный зуб нельзя при кариесе или переломе корня
Многие родители стараются сохранить молочные зубы своих детей, однако при определенных патологиях это становится невозможно. Об этом сообщила детский стоматолог Юлия Жучковская в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, дожидаться естественного выпадения молочного зуба нельзя в случае, если кариозный процесс перерос в периодонтит. Также причиной удаления зуба у детей становится кариес корня, который можно обнаружить только с помощью рентгена.
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Как сообщил «Петербургский дневник», в некоторых случаях молочные зубы приходится удалять и вследствие разнообразных травм.
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