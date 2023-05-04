Здоровье 04 мая 2023, 16:17 Стоматолог Жучковская: сохранить молочный зуб нельзя при кариесе или переломе корня

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Многие родители стараются сохранить молочные зубы своих детей, однако при определенных патологиях это становится невозможно. Об этом сообщила детский стоматолог Юлия Жучковская в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, дожидаться естественного выпадения молочного зуба нельзя в случае, если кариозный процесс перерос в периодонтит. Также причиной удаления зуба у детей становится кариес корня, который можно обнаружить только с помощью рентгена.

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Как сообщил «Петербургский дневник», в некоторых случаях молочные зубы приходится удалять и вследствие разнообразных травм.