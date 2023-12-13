Здоровье 13 декабря 2023, 12:47 Стоматолог Жидких посоветовала выбирать жвачки с кальцием и фтором

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При выборе жвачки лучше отдать предпочтение резинкам с ксилитом, натуральными ароматизаторами, кальцием и фтором. Об этом сообщила стоматолог Ольга Жидких в беседе с News.ru.

По словам специалиста, ксилит поможет предотвратить развитие кариеса и укрепить эмаль. В некоторых жевательных резинках содержатся кальций и фтор, что также может быть полезно для защиты зубов.

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Врач отметила, что в составе жвачки не должно быть сахара. Жидких посоветовала выбирать резинки со вкусом мяты или эвкалипта.