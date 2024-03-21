Здоровье 21 марта 2024, 16:28 Стоматолог Жданова рассказала, что пирсинг языка негативно влияет на эмаль зубов

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Нижегородский врач-стоматолог Мария Жданова в беседе с изданием «Стационар-пресс» рассказала о вреде пирсинга языка для зубов и десен. По словам медика, подростки, которые делают пирсинг, могут столкнуться с повреждением эмали и нарушением речи.

Дело в том, что большинство несовершеннолетних и так пренебрегают регулярной чисткой зубов, что негативно отражается на организме. Отсутствие регулярной гигиены полости рта в дополнении с пирсингом способствует размножению микробов, написал сайт newsnn.ru.

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Чтобы сохранить здоровье полости рта, стоит отказаться от продуктов, которые содержат большое количество сахара и крахмала, добавила медик.