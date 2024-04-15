Здоровье 15 апреля 2024, 14:27 Стоматолог Воронина: длительное пользование соской может привести к неправильному прикусу у ребенка

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Нарушения прикуса могут привести к проблемам с зубами, их стачиванию, боли в шее и голове. Что влияет на неправильное формирование челюстной системы, рассказала стоматолог Дина Воронина в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, одна из причин — дыхание через рот. При таком способе развивается неправильный тонус мышц губ, из-за чего происходит сужение верхней челюсти.

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Негативное влияние оказывает и длительное пользование соской. Стоит устранить данную привычку и регулярно посещать детского ортодонта, посоветовала эксперт.