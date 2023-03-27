Здоровье 27 марта 2023, 16:22 Стоматолог Владимир Ешидоржиев рассказал о самых опасных сладостях для зубов Unsplash

Читать 360tv в

Сладости могут привести к образованию кариеса и даже потере зубов, при этом есть лакомства, которые наносят наибольший вред. Об этом «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

Он заявил, что сильнее всего вредят зубам липкие сладости. Стоматолог выделил нугу, пастилу, карамель и сухофрукты. Эти лакомства застревают в промежутках, являясь пищей для бактерий. Частички бывают такие крошечные, что человеческий глаз может их не заметить.

Реклама

«Сахар привлекает вредные бактерии и снижает pH во рту. Всякие представители патогенной микрофлоры, питающиеся остатками глюкозы, чувствуют себя в сладкой среде просто прекрасно», — пояснил Владимир Ешидоржиев.

Он также добавил, что лучше избегать сладких леденцов и сосательных конфет. Потому что они слишком долго остаются во рту, соприкасаются с зубами и портят их.

Врач подчеркнул, что, если хочется сладкого, лучше остановить свой выбор на фруктах или темном шоколаде. В любом случае после употребления десерта следует прополоскать рот, чтобы обезопасить себя от возникновения кариеса.

Авторы: