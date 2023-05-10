Здоровье 10 мая 2023, 11:59 Стоматолог Владимир Ешидоржиев посоветовал пользоваться пастами с фторидом

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Зубные пасты помогают защитить здоровье зубов, но нужно внимательно изучать их состав. Об этом «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

По его словам, многие демонизируют зубные пасты с фтором. Считается, что этот элемент токсичен и может навредить организму. Однако стоматолог опроверг это заблуждение. Он объяснил, что пасты содержат только фториды, а эти соединения полезны для зубов.

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«Фториды — это безопасные компоненты. Они защищают и укрепляют эмаль, а также участвуют в профилактике кариеса. На упаковках могут быть различные наименования — фторид натрия, аминофторид, монофторфосфат натрия или фторид олова», — подчеркнул Владимир Ешидоржиев.

Количество элементов указано на упаковке и обозначается буквами PPM. Для детей до семи лет подойдут пасты с содержанием не более 1000 фторидов, до 18 лет — до 1500.

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