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    28 июня 2022, 14:58

    Стоматолог Усачев рассказала, как сохранить зубы после отбеливания

    Арина Бобкова

    Некачественное отбеливание зубов может быть чревато проблемами со здоровьем. Таким мнением поделился стоматолог-имплантолог Илья Усачев. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Стоматолог Усачев рассказала, как сохранить зубы после отбеливания

    По словам медика, при некачественном проведении отбеливания вполне возможно лишиться зубов. По этой причине важно искать квалифицированных специалистов.

    «Конечно же, отбеливанием надо заниматься у специалиста, иначе это может привести к нежелательным последствиям. Сейчас существует больше количество программ для отбеливания. Одна из них — Zoom: побочные эффекты практически отсутствуют и все абсолютно прогнозируемо, чего нельзя сказать о домашних способах реализации данной процедуры», — рассказал Усачев.

    Если же проводить подобную процедуру в домашних условиях, последствия могут быть плачевными. Самое простое из них — изменение цвета эмали. Может возникнуть и повреждение эмали, из-за чего повышается чувствительность зубов. В таком случае не обойтись без специальных медицинских процедур. Иногда проблема усугубляется настолько, что поврежденные зубы приходится удалять.