Стоматолог Усачев рассказала, как сохранить зубы после отбеливания

Некачественное отбеливание зубов может быть чревато проблемами со здоровьем. Таким мнением поделился стоматолог-имплантолог Илья Усачев. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам медика, при некачественном проведении отбеливания вполне возможно лишиться зубов. По этой причине важно искать квалифицированных специалистов.

«Конечно же, отбеливанием надо заниматься у специалиста, иначе это может привести к нежелательным последствиям. Сейчас существует больше количество программ для отбеливания. Одна из них — Zoom: побочные эффекты практически отсутствуют и все абсолютно прогнозируемо, чего нельзя сказать о домашних способах реализации данной процедуры», — рассказал Усачев.

Если же проводить подобную процедуру в домашних условиях, последствия могут быть плачевными. Самое простое из них — изменение цвета эмали. Может возникнуть и повреждение эмали, из-за чего повышается чувствительность зубов. В таком случае не обойтись без специальных медицинских процедур. Иногда проблема усугубляется настолько, что поврежденные зубы приходится удалять.