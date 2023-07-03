Здоровье 03 июля 2023, 17:11 Стоматолог Тумашевич: жвачка поддерживает оптимальный уровень кислотности во рту

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Жевательная резинка полезна тем, что устраняет налет на зубах и поддерживает необходимый уровень кислотности в ротовой полости. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил врач-стоматолог Артур Тумашевич.

Медик добавил, что особенно важно использовать жевательную резинку тем людям, которые часто перекусывают.

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Ополаскиватели и жевательные резинки играют важную роль после еды. Жвачка полезна тем, что не дает сформировать полноценную зубную бляшку, отметил специалист.