Здоровье 23 апреля 2024, 15:38 Стоматолог Тумашевич рассказал, что при «ротовом» дыхании любые вирусы спокойно попадают в организм

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Стоматолог-терапевт Артур Тумашевич в разговоре с изданием «Страсти» рассказал, что так называемое ротовое дыхание способно повлечь за собой массу негативных последствий для человеческого организма.

При дыхании носом воздух качественно очищается, и ничего лишнего не попадает в легкие, в то время как при «ротовом» дыхании этот процесс нарушается. Самые разные вирусы в любом количестве спокойно попадают внутрь организма.

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Кроме того, при дыхании ртом слизистая хуже смачивается слюной, всасывает полезные вещества и формирует пищевой комок. Это может привести к появлению и развитию кариеса на любой зоне зубов и к воспалительным процессам, добавил врач.