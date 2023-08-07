Здоровье 07 августа 2023, 16:36 Стоматолог Тумашевич посоветовал отказаться от перелетов на самолете после операций на челюсти

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После выполнения стоматологических процедур по наращиванию кости для укрепления на ней импланта стоит на время отказаться от перелетов на самолете. Об этом сообщил врач-стоматолог Артур Тумашевич в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, после операций по синус-лифтингу нельзя летать как минимум три недели из-за воздействия давления.

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Врач отметил, что в противном случае у пациентов может произойти разрыв мембраны Шнейдера, что грозит развитием опасных осложнений.