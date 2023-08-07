07 августа 2023, 16:36
Стоматолог Тумашевич посоветовал отказаться от перелетов на самолете после операций на челюсти
После выполнения стоматологических процедур по наращиванию кости для укрепления на ней импланта стоит на время отказаться от перелетов на самолете. Об этом сообщил врач-стоматолог Артур Тумашевич в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, после операций по синус-лифтингу нельзя летать как минимум три недели из-за воздействия давления.
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Врач отметил, что в противном случае у пациентов может произойти разрыв мембраны Шнейдера, что грозит развитием опасных осложнений.
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