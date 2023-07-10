10 июля 2023, 16:19
Стоматолог Тумашевич объяснил, что на отторжение зубных имплантов может влиять нехватка витамина D
Врач-стоматолог Артур Тумашевич в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что у некоторых пациентов может происходить отторжение зубных имплантов из-за недостатка в организме витамина D.
Медик объяснил, что при критически низком показателе этого витамина кость не может нарасти на имплантат. Причем это не зависит от пола и возраста пациента.
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Влияет на то, как приживется имплант, региональная особенность. У тех людей, которые живут в южных регионах, импланты будут стоять лучше, чем у северян, добавил стоматолог.
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