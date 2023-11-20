Здоровье 20 ноября 2023, 15:57 Стоматолог Трифонова: при отсутствии лечения кариес может углубиться и дойти до пульпы

Читать 360tv в

Лечение кариеса нельзя откладывать, в противном случае поражение может углубиться и дойти до пульпы. Об этом сообщила врач-стоматолог Светлана Трифонова сайту RuNews24.

По словам специалиста, сначала кариес затрагивает только эмаль, затем переходит в находящийся под ней дентин. У пораженных зубов разрушены стенки, во многих случаях они не подлежат восстановлению и накрываются керамической коронкой.

Реклама

Воспаление в результате кариеса может протекать бессимптомно, а может и болеть. Стоматолог посоветовала не заглушать боль таблетками и обратиться к врачу, сообщил «Царьград».