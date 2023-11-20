20 ноября 2023, 15:57
Стоматолог Трифонова: при отсутствии лечения кариес может углубиться и дойти до пульпы
Лечение кариеса нельзя откладывать, в противном случае поражение может углубиться и дойти до пульпы. Об этом сообщила врач-стоматолог Светлана Трифонова сайту RuNews24.
По словам специалиста, сначала кариес затрагивает только эмаль, затем переходит в находящийся под ней дентин. У пораженных зубов разрушены стенки, во многих случаях они не подлежат восстановлению и накрываются керамической коронкой.
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Воспаление в результате кариеса может протекать бессимптомно, а может и болеть. Стоматолог посоветовала не заглушать боль таблетками и обратиться к врачу, сообщил «Царьград».
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