Здоровье 04 мая 2023, 22:28 Стоматолог Трифонов посоветовал выбирать для чувствительных зубов пасты с калием и цинком

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Многие люди сталкиваются с проблемой повышенной чувствительности зубов, в таком случае нужно внимательно подходить к выбору пасты. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники «Ренуар стоматология» Михаил Трифонов.

По его словам, сначала нужно определить причину повышенной чувствительности. Если она кроется в клиновидном дефекте, помогут пасты с калием. При гингивите нужны средства, которые снимут воспаление.

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«Еще одна большая группа — это заболевания пародонта, тканей, которые находятся вокруг зуба. Они требуют долгого лечения и выражаются не только в кровоточивости десен, но и в сильной подвижности зубов, вплоть до их потери», — отметил Михаил Трифонов.

Как добавил сайт kp.ru, в таком случае он рекомендовал остановить выбор на пастах с лактатом алюминия и лактатом цинка.

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