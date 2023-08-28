Здоровье 28 августа 2023, 14:36 Стоматолог Тараткина порекомендовала выбирать зубную щетку с большим количеством мягких щетинок

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Стоматолог-гигиенист клиники «Белая радуга» Дарья Тараткина в разговоре с изданием Life порекомендовала выбирать зубную щетку с большим количеством мягких щетинок и без резиновых вставок.

Как отметила медик, такая щетка хорошо справляется со скоплением бактерий на зубах, которые выглядят как белесоватый, желтоватый, рыхлый налет.

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Правильная чистка зубов поможет избежать множества проблем, в том числе не допустить кариеса. Щетку необходимо держать в пальцах, как ручку и при чистке делать небольшие круговые движения, добавила стоматолог.