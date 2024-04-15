Здоровье 15 апреля 2024, 14:43 Стоматолог Сумцова рассказала, что зубы мудрости следует удалять в случае отека или покраснения десен

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Такие симптомы как отек, сильная боль в области «восьмерок» и покраснение десен являются веским поводом для удаления зубов мудрости. Об этом NEWS.ru рассказали врач-стоматолог Татьяна Сумцова и стоматолог-терапевт Елена Мартынова.

Как заметили специалисты, к лечащему доктору следует обращаться не только в случае экстренной ситуации, но и при появлении на зубах коричневых точек, указывающих на кариес. При его длительном течении в полости рта образуются бактерии, которые через сеть кровеносных сосудов могут добраться до сердца. Все это чревато поражением миокарда и крупных сосудов.

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Также обращение к стоматологу необходимо в случае неприятного запаха изо рта и дискомфорта при жевании или открывании рта, добавила Сумцова.