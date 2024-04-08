Здоровье 08 апреля 2024, 12:52 Стоматолог Сумцова призвала не удалять зубы мудрости, если они растут правильно и не вызывают дискомфорта

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Врач-стоматолог Татьяна Сумцова в беседе с изданием NEWS.ru посоветовала россиянам не удалять зубы мудрости, если они растут правильно и не вызывают какого-либо дискомфорта.

Вмешательство специалиста может быть в том случае, если у пациента началось воспаление тканей — периодонтит, или же нехватка места в челюсти. Рост зуба под неподходящим углом также служит показанием к операции.

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Восьмерки, которые часто подвергаются кариесу из-за плохой чистки, лучше удалить, добавила Сумцова.