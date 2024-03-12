Здоровье 12 марта 2024, 14:00 Стоматолог Сумцова напомнила, что прикус лучше всего исправлять брекетами или элайнерами

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Чтобы исправить неправильный прикус, обычно требуется довольно много времени, но иначе красивой улыбки не добиться. Об этом News.ru рассказала стоматолог Татьяна Сумцова.

По ее словам, исправлять неправильный прикус лучше всего брекетами и элайнерами. Эти средства наиболее эффективны в борьбе за ровные зубы.

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«При отсутствии серьезных патологий: элайнеры, трейнеры, пластинки, брекеты — один из лучших способов исправить неправильный прикус», — объяснила Сумцова.

Она добавила, что если нарушения очень серьезные, то назначают операцию. Врачи надрезают костную ткань и смещают зубы.

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