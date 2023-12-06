Здоровье 06 декабря 2023, 14:29 Стоматолог Сумцова дала советы, как подобрать зубную нить Стоматолог Сумцова: при нормальных промежутках подойдет круглая объемная нить

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Нужный вариант флосса подбирается в зависимости от ширины межзубных промежутков. Об этом сообщила Татьяна Сумцова, передала «Вечерняя Москва».

Для людей с нормальными и широкими промежутками подойдет круглая объемная нить. Плотное расположение зубов вынудит купить плоскую нить, а при диастеме подойдет широкая лента. Людям, которые никогда не пользовались флоссом, следует обратить внимание на вощенные (пропитанные воском) нити, так как они лучше скользят.

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Варианты нити с ароматическими или антисептическими пропитками дополнительно защищают эмаль и укрепляют десна. А аромат мяты и лимона хорошо освежает дыхание, добавила стоматолог.