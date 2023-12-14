Здоровье 14 декабря 2023, 11:59 Стоматолог Сотникова заявила, что сухость и неприятный запах изо рта могут указывать на онкологическое заболевание

Читать 360tv в

Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова в беседе с изданием «Газета.Ru» объяснила, почему сухость во рту и неприятный запах нужно исследовать у лечащего доктора. По ее словам, эти два симптома могут указывать на онкологическое заболевание.

Как написали «Известия», рак слизистой оболочки является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Если на ранних стадиях он протекает бессимптомно, то на поздних могут возникнуть боли.

Реклама

«Основные симптомы включают боль или дискомфорт, онемение в полости рта, а также непроходящие новообразования, включая пятна, язвы, уплотнения», — сообщила медик.

Заболевание может передаваться по наследству или появляться вследствие ослабленного иммунитета на фоне СПИДа.