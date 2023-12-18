Здоровье 18 декабря 2023, 17:16 Стоматолог Сотникова: боль в носовых пазухах может быть признаком воспаления зубов верхнего ряда

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Боль в носовых пазухах может сигнализировать о воспалении в области зубов верхнего ряда. Оно часто сопровождается заложенностью носа и болью в горле, сообщила врач-стоматолог Эрика Сотникова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в этом случае человек ощущает сильную пульсацию или давление. Кроме того, боли в области челюсти и глазных яблок могут вызвать треснувший зуб, обнаженный корень и запущенный кариес.

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Врач отметила, что нередко причинами головных болей в теменной и затылочной области становятся неправильный прикус и зубы мудрости.