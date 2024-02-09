Здоровье 09 февраля 2024, 14:52 Стоматолог Сингх: кофе с утрам натощак разрушает эмаль зубов

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Чашка кофе, выпитая сразу же после пробуждения, может стать причиной разрушения эмали зубов. Об этом рассказал врач-стоматолог Даз Сингх, сообщил сайт HuffPost.

По словам специалиста, употребление напитка перед утренней гигиеной полости рта приводит к появлению пятен на зубах. У кофеина кислая среда, остатки кофе совместно с веществом зубной пасты могут вызвать размягчение эмали.

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Также чашка кофе натощак провоцирует возникновение зубного налета. Кроме того, белки и сахар в напитке способствуют размножению бактерий, сообщила Общественная Служба Новостей.