Здоровье 06 марта 2024, 17:47 Стоматолог Шестакова: напитки с лимонной кислотой лучше пить через трубочку

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Различные напитки с содержанием лимонной кислоты лучше всего пить через трубочку. В противном случае возрастают риски повреждения зубной эмали, сообщила врач-стоматолог Елена Шестакова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, лимонная кислота размягчает эмаль, делая ее рыхлой, что провоцирует развитие эрозии. Кроме того, врагом для зубов также является сахар — бактерии превращают его в кислоты, сообщил «ФедералПресс».

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«Важно регулярно посещать стоматолога, проводить гигиену, соблюдать диету. Все, что поступает к нам желудок, вступает в контакт зубами», — отметила Шестакова.