Здоровье 01 февраля 2023, 17:12 Стоматолог Шемякина рассказала о самых вредных сладостях для зубов Стоматолог Людмила Шемякина: сахар способен разрушать эмаль зубов Unsplash

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Состояние зубов напрямую зависит от тех продуктов, которые человек употребляет. О вреде сладостей и шоколадных конфет для зубной эмали при чрезмерном употреблении рассказала детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина в беседе с «Газета.Ru».

По словам специалиста, во всех сладостях содержится большое количество сахара, который впоследствии при переработке преобразуется в кислоты. Они, в свою очередь, способствуют разрушению зубной эмали из-за процесса деминерализации.

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Таким образом, при регулярном употреблении сладкого у человека начинают быстрее разрушаться зубы. Врач отметила, что самыми вредными сладостями для здоровья зубов являются любые конфеты и шоколад. Также разрушать эмаль способны все продукты, содержащие легкие сахара.