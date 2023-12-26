Здоровье 26 декабря 2023, 17:47 Стоматолог Шемякина посоветовала родителям не класть в новогодние детские подарки ириски

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Ириски сильнее других сладостей способствуют развитию кариеса. Класть эти конфеты в новогодний подарок для детей не рекомендуется. Об этом «Газете.Ru» сообщила детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.

Когда речь заходит о сладостях, следует соблюдать меру с любыми конфетами. Самыми безобидными из всех сладостей являются горький шоколад, натуральный мармелад и пастила.

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«Все остальные сладости, особенно при чрезмерном употреблении, в той или иной степени будут способствовать развитию кариеса», — процитировал RT стоматолога.