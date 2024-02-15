15 февраля 2024, 13:10
Стоматолог Шелудкова: натуральный мед безвреден для зубов
Регулярное употребление сладкого может спровоцировать развитие кариеса. При этом для зубов безвредны натуральный мед и сухофрукты, сообщила врач-стоматолог Виктория Шелудкова сайту aif.ru.
По словам специалиста, также можно есть зефир или мармелад, приготовленные из натуральных ингредиентов без содержания сахара. Кроме того, безвредны сладости со стопроцентным ксилитом, халва и домашнее варенье холодного приготовления из малины.
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Врач посоветовала употреблять сладкое до или после еды, когда в полости рта оптимальный кислотно-щелочной баланс. Такие меры помогут предотвратить разрушение эмали, сообщил «ФедералПресс».
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