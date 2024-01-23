Здоровье 23 января 2024, 13:29 Стоматолог Серегина рассказала, что неправильный уход за зубами может привести к заболеванию десен

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ирина Серегина в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что неправильный уход за зубами может привести к различным болезням, в том числе к проблемам с деснами и заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Как написали «Известия», патогенная микрофлора, образующаяся во рту при плохой гигиене, вполне может нанести вред сердечно-сосудистой системе и лор-органам.

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Врач порекомендовала чистить зубы не менее двух раз в день по две-три минуты. Также важно следить за гигиеной языка и внутренних поверхностей щек.