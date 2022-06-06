Стоматолог Савицкая объяснила, о чем говорят белые пятна на зубах

Врач-стоматолог Юлия Савицкая рассказала, что белое пятно на эмали сигнализирует о начале кариеса, который пока еще можно вылечить без бормашины. Об этом написала Lenta.ru.

По словам специалиста, чаще всего такие пятна появляются у тех людей, которые проживают в регионах с повышенным содержанием фтора в воде.

«Чаще всего белые пятна на эмали появляются из-за флюороза — избытка фтора в организме. Он возникает у людей, проживающих в регионах с повышенным содержанием фтора в питьевой воде. Своевременное лечение белых пятен на эмали и флюороза предупредит развитие тяжелых форм заболевания, когда пятна уже становятся коричневыми и разрушается эмаль», — сообщила она.

Специалист также объяснила, почему нельзя игнорировать болезненную реакцию зубов и хрупкую эмаль. По ее словам, такая реакция может возникать после употребления сильно холодной или горячей пищи, а также в результате поедания кислого.

«Гиперчувствительность или гиперестезия эмали может появиться от поедания кислых ягод и фруктов в большом количестве. Еще причиной симптома может стать кариес, эрозия эмали, отбеливание зубов, патологическая стираемость, оголение корня зуба и не только», — сказала специалист и добавила, что точно определить причину сможет лишь стоматолог.