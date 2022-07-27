Стоматолог Рублева предупредила об опасном последствии неправильного пережевывания еды

Во время употребления еды ее необходимо тщательно пережевывать. В противном случае могут возникнуть воспаления слизистых кишечника и внутренних органов. Таким мнением поделилась врач-стоматолог Ирина Рублева. Об этом сообщил «Пятый канал».

Специалист пояснила, что качественное пережевывание пищи помогает сохранить хорошее качество зубов, а также подтянутый овал лица и мышечный каркас. Кроме того, при тщательном пережевывании пищи чувство насыщения приходит быстрее, что благоприятно сказывается на фигуре.

Если же отказаться от подобной привычки, то пища не полностью «впитается» в организм, что чревато воспалениями и другими проблемами со здоровьем, передал сайт kp.ru.