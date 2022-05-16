Стоматолог Ремезова рассказала, почему не стоит лечить зубы во время критических дней

Девушкам во время критических дней лучше отложить поход к стоматологу, поскольку в этот период повышается чувствительность и может хуже сработать анестезия. Об этом для сайта РИАМО рассказала стоматолог-терапевт Елена Ремезова.

«В моей практике бывало, что пробуешь лечить или удалять зуб, делаешь анестезию, но она никак не воздействует. После возникает вопрос про месячные, и вариант ответа обычно подтверждающий. В этот промежуток времени у женщин лучше зубы не удалять. Не могу объяснить, почему так, но бывает, что в некоторых случаях анестезия хуже берет», — рассказала врач.

Она добавила, что к стоматологу не нужно приходить на голодный желудок — лучше плотно поесть, но не позднее, чем за час до визита, иначе во рту может выделяться слишком много слюны.