Стоматолог Ремезова назвала продукты, после которых на зубах остается налет

Стоматолог-терапевт Елена Ремезова заявила, что налет на зубах остается не только полсе плохой гигиены полости рта. Зачастую его оставляют продукты, в составе которых содержится смола. Об этом написал сайт РИАМО.

«Зубной налет возникает при плохой гигиене, когда плохо прочищаются зубы. Это самое простое. Потом чай, кофе, сигареты. Но кофе в меньшей степени, а, скорее, черный и зеленый чай и сигареты. Потом всякие отвары из трав. Все, что содержит смолу, которая оседает в виде темного или светлого пигментированного налета», — сказала Ремезова.

Стоматолог также отметила, что налет может оставаться и от воды, которая в своем составе содержит много железа, а также после препаратов с железом. Специалист порекомендовала удалять зубные камни у стоматолога.

«Раньше это все делали разными железными ковырялочками. Сейчас ультразвуком сбиваются камни с шеи зубов, и таким же способом убираются остатки с корней. Для примера, это как сковырнул кусок налета с чайника, а он остался шершавым. Эти шероховатости надо шлифовать и потом полировать все специальными щеткой, пастой. Это все делается в кресле стоматолога», — заключила она.