Стоматолог развеял пять мифов о кариесе

Постоянная чистка зубов не спасет от кариеса. Браться за зубную щетку нужно два-три раза в день. Если чистить чаще, во много раз возрастет риск повреждения шеек зуба.

Гниение зуба не всегда проявляется темными пятнами, а белизна зубов не говорит об их здоровье, предупредила врач.

Жевательная резинка не защитит зубы от кариеса. Иное мнение — заблуждение, уверена стоматолог. В жвачке содержится сахар, поэтому ее стоит сразу же исключить из списка средств для гигиены полости рта.

«Долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта», — рассказала Автандилян.

Еда не вызывает кариес, поэтому не нужно думать, что с проблемами сталкиваются только сладкоежки, написала «Газета.ru». Патологический процесс начинается после неправильного ухода за полостью рта. Поэтому важно строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном.