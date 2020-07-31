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    31 июля 2020, 11:57

    Стоматолог развеял пять мифов о кариесе

    Алена Макаренко

    Кариес появляется только у сладкоежек, а жвачка спасет от гниения зуба. Каким мифам о кариесе стоит доверять, рассказала стоматолог Луиза Автандилян. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Постоянная чистка зубов не спасет от кариеса. Браться за зубную щетку нужно два-три раза в день. Если чистить чаще, во много раз возрастет риск повреждения шеек зуба.

    Гниение зуба не всегда проявляется темными пятнами, а белизна зубов не говорит об их здоровье, предупредила врач.

    Жевательная резинка не защитит зубы от кариеса. Иное мнение — заблуждение, уверена стоматолог. В жвачке содержится сахар, поэтому ее стоит сразу же исключить из списка средств для гигиены полости рта.

    «Долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта», — рассказала Автандилян.

    Еда не вызывает кариес, поэтому не нужно думать, что с проблемами сталкиваются только сладкоежки, написала «Газета.ru». Патологический процесс начинается после неправильного ухода за полостью рта. Поэтому важно строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном.

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