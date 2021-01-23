Стоматолог развеял миф об опасности виниров

Причины гнойного воспаления челюсти — гибель нерва зуба в результате избыточного препарирования или пропущенного кариеса.

«В основном это человеческий фактор», — заявил врач.

Если правильно установить виниры, под ними точно не начнется воспаление.

Сильнее всего на цвет зубов влияют продукты с аминокислотами и пигментами. Еще они могут потемнеть от большой любви к чаю.

Ранее врачи Люберецкой больницы прооперировали девушку, которой сделали неправильный пирсинг на лице. Пациентка жаловалась на боль, отек и инородные тела в тканях щек. После посещения салона красоты у девушки начался отек и шарик от пирсинга ушел вглубь щек.