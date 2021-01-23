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    23 января 2021, 10:18

    Стоматолог развеял миф об опасности виниров

    Алена Макаренко

    Виниры не влияют на гнойное воспаление челюсти. Об этом рассказал стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко, его процитировал сайт телеканала «Звезда».
    Стоматолог развеял миф об опасности виниров

    Причины гнойного воспаления челюсти — гибель нерва зуба в результате избыточного препарирования или пропущенного кариеса.

    «В основном это человеческий фактор», — заявил врач.

    Если правильно установить виниры, под ними точно не начнется воспаление.

    Сильнее всего на цвет зубов влияют продукты с аминокислотами и пигментами. Еще они могут потемнеть от большой любви к чаю.

    Ранее врачи Люберецкой больницы прооперировали девушку, которой сделали неправильный пирсинг на лице. Пациентка жаловалась на боль, отек и инородные тела в тканях щек. После посещения салона красоты у девушки начался отек и шарик от пирсинга ушел вглубь щек.