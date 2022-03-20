Стоматолог рассказал, от чего зависит цвет зубов

Цвет зубов может зависеть от возраста, окружающей среды, приема медикаментов и многих других факторов. Об этом рассказал стоматолог Игорь Золотницкий.

«Цвет зубов зависит от множества факторов, в частности от твердости эмали и дентина, наличия кариозных и некариозных поражений. Цветовые пигменты от употребления красящих продуктов — кофе, чая, газированных напитков, темных ягод — постепенно проникают в эмаль, что приводит к ее потемнению», — сказал Золотницкий в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что на цвет зубов могут также влиять системные заболевания, нарушение обмена веществ и прием некоторых лекарств. Причиной изменения оттенка могут быть антигистаминные средства, антидепрессанты, таблетки для регулирования давления. Еще на цвете зубов сказывается генетическая предрасположенность.

«Естественные возрастные изменения тоже отражаются за зубах — эмаль постепенно истончается, обнажая желтый дентин, что сказывается на цвете. К тому же зубы накапливают все больше отложений, пятен, меняется их структура, что и приводит к потемнению твердой оболочки», — пояснил стоматолог.

По его словам, цвет зубов может зависеть от окружающей среды или неудачных операций.