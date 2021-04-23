Стоматолог рассказал о появлении морщин из-за неправильного прикуса

Стоматолог Алексей Антипенко рассказал о появлении морщин, а также развитии асимметрии лица из-за неправильного прикуса, сообщил телеканал «Звезда».

«Если мы говорим об изменении прикуса в результате нарушения зубочелюстной системы, возникших в процессе жизни, например, потеря зубов за счет возраста или пародонтита, безусловно носогубные складки могут образовываться. Может уменьшаться высота нижней трети лица», — отметил эксперт.

Он объяснил, что модный сейчас провал щек достигается удалением задней группы зубов. Речь идет о шестых, седьмых и восьмых зубах. Кроме этого, при гипертонусе могут намечаться небольшие морщины. Антипенко добавил, что эти проблемы просто решаются грамотным специалистом.