Стоматолог рассказал, какую боль можно спутать с зубной

Врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, какую боль часто путают с зубной. По его словам, человека могут ввести в заблуждение ощущения при невралгии тройничного нерва.

Медик объяснил, что эта боль, в отличие от зубной, очень резкая и похожа на удар током.

«Если невралгия, то это, как правило, электрическая пробивающая боль, в основном возникающая после прикосновения к корковым зонам или корковым точкам. Что это такое корковая точка? Допустим, у вас под носом, вы куда-то нажали», — уточнил Антипенко.

Также неприятное ощущение может возникнуть из-за холодного ветра, который затронул болезненную точку. Доктор отметил, что поставить правильный диагноз реально лишь с помощью анамнеза.

Ранее стало известно, что боль в области правой лопатки может говорить о развивающемся раке печени. Такую закономерность определили врачи из Великобритании. Данный эффект заметен из-за того, что опухоль или метастазы задевают нервы. Они создают ощущение боли, локализующейся в спине. Помимо этого, неприятные ощущения могут быть в районе правого плеча или, что происходит куда реже, вдоль всей спины.