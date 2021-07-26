Стоматолог рассказал, как облегчить зубную боль

Зубная боль в любом случае является поводом для обращения к врачу. Однако бывают ситуации, когда ее интенсивность мешает нормальному существованию, а посетить врача немедленно возможности нет. Врач-стоматолог Андрей Орлов рассказал для радио Sputnik о причинах возникновении зубной боли, а также объяснил, как облегчить ее до похода к дантисту.

Врач пояснил, что по характеру и интенсивности зубной боли можно предположить ее причину.

«Умеренная боль возникает, когда начинаются процессы, связанные с воспалением. Например, имеется киста, человек простыл, и зуб может ныть, человек может испытывать неприятные ощущения в области зуба. А бывает острая, нестерпимая боль, когда человек не может находиться на месте, он постоянно в движении, чтобы отвлечься. Такие боли, как правило, характерны при развитии пульпита — воспаления сосудисто-нервного пучка», — рассказал он.

В случае возникновения зубной боли необходимо сразу записываться на прием к стоматологу. Однако если приема врача приходится ждать, а сильная боль мешает жить, есть способы ее облегчить. В первую очередь это лекарства: противовоспалительные препараты, которые можно купить в аптеке. Если же возможности приобрести таблетки нет, есть народные методы, которые также могут на некоторое время избавить от неприятных ощущений.

«Существуют точки Хэ-гу на кистях рук — между указательными и большими пальцами. В зависимости от расположения зуба используется противоположная рука. С двух сторон, с тыльной и с наружной, можно сжать болевую точку указательным и большим пальцами и в течение минуты подержать. Как правило, боль уходит», — сказал стоматолог.