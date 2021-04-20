Стоматолог рассказал, есть ли толк от отбеливающей зубной пасты

Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что с помощью зубной пасты нельзя отбелить зубы. Этим он поделился с «Ридусом».

Эксперт рассказал, что эффект зубных паст в магазинах в целом идентичен. По его словам, не имеет значения, зарубежное или отечественное производство у пасты. Единственное, на чем стоит заострить внимание, надежность производителя. Специалист добавил, что среди российских марок есть те, у которых за спиной опыт в 60 лет, поэтому им стоит доверять.

«Если мы говорим про отбеливающие пасты, то таковых вообще не существует. То, что названо отбеливающей зубной пастой, — это, мягко говоря, лукавство. На самом деле это паста просто очищающая. На зубах есть органическая пленка, производная слюны, которая называется пелликула», — рассказал эксперт.

Он добавил, что она всегда имеется на зубах в виде полужидкой пленки, в которой задерживаются множество остатков пищи, и данные отбеливающие пасты просто снимают пленку. Отбелить же зубы такие пасты не в состоянии, подчеркнул собеседник.