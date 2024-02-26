26 февраля 2024, 18:17
Стоматолог Писарев рассказал, что чаще всего неприятный запах изо рта вызывают проблемы с зубами
Стоматолог-терапевт Европейского Медицинского Центра (EMC) Павел Писарев в беседе с «Газетой.Ru»рассказал, что чаще всего неприятный запах изо рта вызывают стоматологические проблемы, такие как кариес, стоматит, периодонтит.
«Галитоз (зловонное дыхание) — это первый признак кариеса зубов, заболеваний слизистых оболочек полости рта и некачественных протезов. В этих случаях неприятный запах ощущается человеком постоянно», — сказал медик.
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Он отметил, что средства гигиены для полости рта могут помочь справиться с неприятным запахом на непродолжительный период времени. Для пациента важно установить, что именно напоминает запах, а затем обратиться к соответствующему специалисту.
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