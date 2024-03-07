Здоровье 07 марта 2024, 11:59 Стоматолог Пирвердиев: зуб мудрости следует удалять при наличии кисты возле него

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Зуб мудрости следует обязательно удалять, если рядом с ним появилась киста. В противном случае его дальнейшее прорезывание может привести к неприятным последствиям, сообщил стоматолог-ортопед Джейхун Пирвердиев в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также удалять «восьмерки» нужно при отсутствии зуба-антагониста, из-за которого создается разница в давлении на зубы. Кроме того, показанием к удалению станет только частичное прорезывание зуба мудрости.

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«При неправильном прорезывании зуба мудрости может пострадать зубной ряд. „Восьмерка“ может стать причиной поражения корневой части соседнего зуба, когда упирается в него», — отметил врач.