Здоровье 07 марта 2024, 14:32 Стоматолог Пирвердиев рассказал, что припухлость и боль могут говорить о проблемах с зубами мудрости

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Зубы мудрости обычно появляются у людей в возрасте от 16 до 28 лет, и нередко есть показания к их удалению. Об этом радиостанции Sputnik рассказал стоматолог-ортопед Джейхун Пирвердиев.

По его словам, есть довольно много показаний к удалению «восьмерки». Например, от нее избавляются, если она прорезалась не полностью, у нее нет антагониста или в случае, когда она мешает другим зубам. Кроме того, нередко из-за сложности качественно чистить, там появляется кариес.

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«Признаки — это покраснение, отечность в области десны, острые ноющие бои. Когда челюсть открывается плохо и процесс сопровождается болью», — рассказал стоматолог.

Он добавил, что при появлении симптомов нужно сразу обратиться к врачу.

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