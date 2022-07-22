Стоматолог Петросян рассказал, как почистить зубы без пасты и щетки

Иногда возникают ситуации, когда почистить зубы обычным способом не представляется возможным. Врач-стоматолог-терапевт Татевик Петросян рассказал, что можно сделать в такой ситуации. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт пояснил, что подобными способами не стоит пользоваться на постоянной основе, однако их можно применять в качестве исключения. Вместо зубной пасты, к примеру, можно использовать одну-две таблетки активированного угля, соль, соду или золу от костра.

Однако не стоит забывать, что такой вариант травмирует зубную эмаль. Также можно пожевать пчелиные соты, листья шалфея, пырея или мяты.