Стоматолог Шемякина перечислила детские привычки, опасные для здоровья

Врач-стоматолог Людмила Шемякина рассказала Общественной службе новостей, какие вредные привычки детей могут пагубно сказаться на их зубах.

Шемякина обратила внимание на то, что привычка сосать палец или разные предметы формирует неправильный прикус. Также это чревато дефектами эмали и стираемостью зубов. Что касается соски, то врач посоветовала отказаться от нее до года, поскольку в противном случае челюсти не будут правильно смыкаться.

«Небезопасная привычка — закусывание слизистой нижней губы и прикусывание боковых поверхностей языка. В этом случае происходит хроническая травмирование слизистой. А это реальная угроза развития рака», — цитирует специалиста ИА Nation News.