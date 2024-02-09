Здоровье 09 февраля 2024, 16:03 Стоматолог Пеньевский посоветовал при зубной боли приложить лед к щеке

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Холод поможет эффективно справиться с зубной болью. Для этого необходимо приложить лед к щеке, сообщил стоматолог-терапевт Георгий Пеньевский Пятому каналу.

По словам специалиста, лед сдерживает развитие воспаления и несколько притупляет боль. Его необходимо положить в салфетку или марлю и прикладывать с больной стороны с определенной периодичностью, сообщили «Дни.ру».

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Кроме того, от неприятных ощущений можно избавиться с помощью полосканий. Лучше всего для этого подойдут настои ромашки, зверобоя или шалфея, которые обладают противовоспалительным эффектом, отметил Пеньевский.