Стоматолог Пекли предупредил об обострении хронических заболеваний зубов в жару

Основатель студии эстетической стоматологии и дентал-дизайна InSmile Глеб Пекли заявил, что во время жаркой погоды у людей могут обостриться хронические заболевания зубов. Об этом он сообщил изданию Lenta.ru.

Связано это, в первую очередь, с тем, что люди во время жары часто едят мороженое и пьют холодные напитки. Беспорядочное пищевое поведение напрямую влияет на зубную эмаль и провоцирует кариес.

Во избежание проблем перед отпуском стоматолог посоветовал заблаговременно пролечить зубы.

«Многие ягоды и фрукты обладают окрашивающим эффектом. Чтобы сохранить красоту зубов и улыбаться широко и свободно, возьмите с собой в отпуск зубную пасту с эффектом отбеливания, и не забывайте применять ее два раза в день», — процитировал сайт kp.ru слова Пекли.

Он также посоветовал не увлекаться такими сочетаниями, как кофе с мороженым или охлажденный лимонад с горячей кукурузой.